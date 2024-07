Sardegna | crolla in terra e muore d’infarto di fronte ai familiari aveva 55 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 13 luglio 2024) L’uomo, probabilmente a causa di un infarto, ha perso i sensi e nonostante il rapido intervento dei soccorsi è morto sotto i portici a pochi passi da piazza Italia, a Sassari. Un infarto gli è costato la vita. Massimo Brundu, imprenditore 55enne di Bonorva, titolare dello storico pastificio Brundu di Torralba, è morto nella tarda serata di ieri. Proprio sotto i portici a pochi passi da piazza Italia, a Sassari. L’uomo – seconda una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti – sarebbe caduto adopo essere svenuto probabilmente in seguito ad un attacco di cuore. E nonostante il rapido intervento dei soccorsi, nulla è stato potuto fare. Anche l’utilizzo di un defibrillatore non l’ha riportato in vita. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli uomini della polizia locale di Sassari, i vigili del fuoco e anche i medici di un’ambulanza del 118.