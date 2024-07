Puligheddu ha pagato il noviziato Ardeglina cavalla da allenamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Non si nasconde il capitano della Giraffa Guido Guiggiani. Ha parlato chiaro al suo popolo anche giovedì sera nell’assemblea in cui ha fatto la relazione sullo scorso Provenzano che vedeva via delle Vergini al canape con il fantino esordiente Gabriele, detto Granito, su. Com’è andato il debutto? "Poco bene, inutile trovare giustificazioni che non ci sono. E’ stato al di sotto delle aspettative". La Giraffa continuerà a seguire Granito? "Sì, resterà attenzionato ma dovrà fare molto bene per riguadagnarsi la fiducia" Eppure al canape e nelle prove aveva positivamente impressionato. "Vero. Sintetizzo: halo scotto del". Ancheera una debuttante. "Unache era stata tenuta per l’