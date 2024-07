Per Israele Deif è gravemente ferito Hamas una sciocchezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) L'intelligence militare israeliana e l'esercito stimano al momento che Mohammedsia rimasto "" nel raid a Mawasi, nel sud della Striscia. Lo ha riil sito Ynet. Masmentisce: un suo alto esponente ha definito questa notizia "una". "Tutti i martiri - ha spiegato Abu Zuhri - sono civili e quanto accaduto è una grave escalation nella guerra genocida, appoggiata dagli Usa e dal silenzio del mondo". Per l'esponente dil'attacco mostra chenon vuole un accordo per il cessate il fuoco. Più tardi la replica da parte israeliana: l'Idf ha confermato di aver "attaccato Muhammade Rafa Salameh". I due - ha riil portavoce militare - eerano "in un complesso civile cheaveva recintato con alberi, in un'area aperta, piccoli edifici, una struttura bassa e capannoni così che i terroristi potessero muoversi in sicurezza.