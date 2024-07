PalaScavolini Corsini denuncia | Infiltrazioni e tecniche sbagliate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Il vecchio Palas ristrutturato presenta crepe. E difetti strutturali. LoGiovanni, consigliere di Fdi e presidente del collegio dei geometri. Che scrive: "Continuano le scelte raffazzonate dell’amministrazione sull’ex ’Palas’. Un’operazione iniziata male con costi andati alle stelle e tempistiche bibliche e che continua, se possibile, peggiorando. I lavori non sono ancora ultimati e le linee architettoniche dell’edificio sono già state compromesse". Continua. "L’installazione delle pompe di calore direttamente sulla facciata esterna che dà su viale Marconi sono un pugno nell’occhio dal punto di vista architettonico e dimostrano quanto sia stata approssimativa e frettolosa la gestione degli impianti. Per un lavoro a regola d’arte queste installazioni andavano ubicate in copertura, con opportune canalizzazioni dei servizi, come viene comunemente realizzato anche da tanti privati cittadini che in centro non possono installare i condizionatori dove vogliono ma devono sottostare a precisi regolamenti".