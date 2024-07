Negozi a ‘Porte aperte’ il prefetto | L’iniziativa Ascom tutela i cittadini E accresce il senso di sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Bologna, 13 luglio 2024 – “re ilditra idella nostra comunità è ciò che conta maggiormente. Ed è proprio quello chevuole fare”. IlAttilio Visconti arriva dritto al cuore del progetto ’Portedi Confcommercio, che rafforza ancora di più il ruolo sociale che il commercio di vicinato svolge, aprendo le porte a chiunque si senta in pericolo per strada., che ne pensa della campagna? “riflette a pieno il piano dipartecipata a cui stiamo puntando da molto tempo, nel quale siamo tutti protagonisti, dalle forze dell’ordine alle associazioni e agli enti territoriali. Ogni attore deve essere parte attiva per ladella cittadinanza”. Che ruolo assumono le attività in questo contesto? “Sono fondamentali e decisive per la collaborazione con gli agenti.