Milan fregato su Archie Brown? Perché la sconfitta è pesantissima

Ha spiegato Archie Brown che «l’affare con il Milan era praticamente fatto» ma poi il presidente del Fenerbahce ha telefonato e «il suo entusiasmo ha fatto cambiare idea». Così il 23enne terzino sinistro inglese dalle zero presenze nella sua Nazionale Under 21 (si è fermato all’Under 20) che il glorioso Diavolo aveva identificato come erede di Theo Hernandez ha preferito il jet direzione Istanbul e Mourinho piuttosto che quello diretto a Milano e Allegri. Per i rossoneri è una sconfitta a livello di immagine e di sostanza. Il Fenerbahce ha un presidente che si mette a lavorare in prima persona nei momenti decisivi mentre il Milan da questo punto di vista non è pervenuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

