Mercato Juve | altro rinnovo in vista i bianconeri blindano il loro big fino al 2030! Sarà un pilastro del presente e del futuro

Mercato Juve: si prospetta un altro rinnovo, i bianconeri blindano il loro big con un contratto fino al 2030! SarĂ un pilastro del presente e del futuro. Il mercato Juve costruisce il suo futuro e riparte dalle sue certezze. Una di queste è, senza dubbio, Andrea Cambiaso. L’instancabile esterno della Nazionale è diventato un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di Igor Tudor e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera è pronta a blindarlo con un nuovo e importante rinnovo di contratto. Una mossa strategica per renderlo una colonna portante della squadra per gli anni a venire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: altro rinnovo in vista, i bianconeri blindano il loro big fino al 2030! SarĂ un pilastro del presente e del futuro

In questa notizia si parla di: juve - mercato - altro - rinnovo

Balzarini “declassa” quei due attaccanti: «Sono degli pseudo obiettivi della Juve. Occhio all’intreccio tra quei due club». Il sorprendente annuncio di mercato - di Redazione JuventusNews24 Balzarini non crede all’opportunità che quei due attaccanti possano fare al caso della Juve: questi possono costituire un intreccio tra Napoli e Manchester United.

Mercato Juve: vuole rimanere a Torino! Il big bianconero non ha nessuna intenzione di andare via in estate, novitĂ importanti - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve: vuole restare a Torino! Il top player bianconero non ha nessuna intenzione di partire in estate, dettagli importanti sul suo futuro.

Mercato Juve: partirà in estate! Via libera per l’assalto dei bianconeri? C’è l’indizio che avvicina questo giocatore a Torino… L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve: via libera per l’assalto del club bianconero? Ecco il segnale che avvicina questo giocatore a Torino… Ultimissimi dettagli.

Kenan Yildiz, le voci di mercato e il piano rinnovo della Juventus Vai su Facebook

#McKennie-#Juve, il rinnovo non è più scontato! ? Cambia la posizione del club sul mercato: importanti novità sul futuro del centrocampista americano Vai su X

Juventus-Adidas, ufficiale il rinnovo: la durata e le cifre del nuovo accordo; Juve, dopo la conferma Tudor tratta il rinnovo; Calciomercato Juve, idea rinnovo Kolo Muani: tutte le alternative per l'attacco.

Rinnovo Cambiaso, adesso la Juve lo vuole blindare! Aumento dello stipendio e prolungamento: tutti i dettagli sul possibile nuovo accordo - Rinnovo Cambiaso, adesso la Juve lo vuole blindare: tutti i dettagli sul possibile nuovo accordo con l’esterno Andrea Cambiaso, uno dei talenti della Juve, è al centro dell’attenzione per quanto rigua ... Da juventusnews24.com

Juventus, si lavora al rinnovo di Cambiaso - com La Juventus sta lavorando in vista della prossima stagione e sono diversi gli obiettivi su cui la società si sta concentrando. Scrive calcioinpillole.com