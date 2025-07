Controlli stradali positivi al test antidroga o ubriachi alla guida | 13 persone denunciate

I Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno condotto una serie di controlli intensificati sul territorio durante l'ultima settimana, culminati in 13 denunce per varie violazioni. Ben otto automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica. I controlli, effettuati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - guida - stradali - positivi

Controlli sulle strade: multe per cinture, telefonino ed ebbrezza alla guida - Nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal Prefetto Paolo Ponta, d’intesa con in vertici provinciali delle Forze di Polizia in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, le Forze dell’Ordine, supportate dai militari dell’operazione.

Codice della strada, sulla droga alla guida una circolare smentisce Salvini: «Punibile solo se presa da poco». Come cambiano i controlli - Con l?entrata in vigore del nuovo Codice della strada promosso dal ministro Matteo Salvini, sembrava essere scattata una tolleranza zero per chi veniva trovato positivo a sostanze stupefacenti,.

Controlli dei carabinieri, denunciati in due sorpresi alla guida ubriachi e un altro perché aveva la patente revocata - Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri della compagnia di Meldola, perché ad un controllo stradale sono  poiché risultati con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge.

Controlli stradali, positivi al test antidroga o ubriachi alla guida: 13 persone denunciate; Perché i controlli di carabinieri e polizia stradale sul consumo di droghe daranno esiti diversi; Controlli con la Polizia Stradale: nove automobilisti positivi ad alcool e droga.

Guida in stato di ebbrezza, tre denunciati - Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri sulle strade urbane ed extraurbane della provincia di Rieti, finalizzati alla tutela della sicurezza stradale e al contrasto ... Scrive msn.com

I controlli della Stradale a Genova: nessuno positivo ad alcol o droga - Continuano le attività di prevenzione della Polizia Stradale di Genova per il contrasto al fenomeno delle “stragi del sabato sera”. Riporta ligurianotizie.it