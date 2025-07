Padova est sta diventando una sorta di enclave musulmana nel silenzio dell'amministrazione comunale di sinistra: è da marzo che i cittadini, terrorizzati, si lamentano della presenza di bengalesi in luoghi non adibiti al culto. Parliamo dell'associazione denominata «centro culturale Darussalam»: mesi fa nella frazione Ponte di Brenta, in via Don Lago, sono iniziati i primi movimenti sospetti di stranieri che entravano ed uscivano da locali che prima erano destinati ad attivitĂ commerciali, ma dismessi da una decina di anni. Luoghi pronti a essere occupati, come oramai avviene di consueto. Ed è lì che capiscono che dentro questi locali i membri dell'associazione si erano organizzati per pregare, anche se si è scoperto, dopo aver fatto l'accesso agli atti, che il locale è destinato a uso commerciale, che il comune non ha mai rilasciato il cambio di destinazione d'uso, e che quindi quello, per legge, non poteva certo essere un centro di preghiera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un'altra moschea abusiva: viaggio nell'ex negozio dove si diventa islamici