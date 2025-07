LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia l’ultimo giro Reusser attaccherà Longo Borghini?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE PRIMA DELL’ULTIMA TAPPA 13.49 Il vantaggio delle quattro fuggitive è sceso a 15?. Il gruppo ha accelerato per prendere le prime posizioni in vista dell’ultimo passaggio sul Mazzolano 13.46 Queste alcune foto del gruppo all’interno dell’Autodromo: Imola Circuit @GettySport #UCIWWT #GiroDItaliaWomen @girowomen pic.twitter.com60PhaIUYLv — UCIWWT (@UCIWWT) July 13, 2025 13.45 In testa al gruppo c’è Sara Martin (Movistar Team). 13.44 Ricordiamo i nomi delle quattro fuggitive: Lea Curnier (FDJ – Suez), Sara Casasola (Fenix – Deceuninck), Amanda Spratt (Lidl – Trek) e Mikayla Harvey (Team SD Worx – Protime) 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: inizia l’ultimo giro, Reusser attaccherĂ Longo Borghini?

LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo subito staccato dopo sedici minuti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 In principio si erano staccati questi corridori: Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninick), Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe), Las Plapp (Team Jayco AlUla), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) e Stefan Kung (Groupama FDJ),Micheal Leonard (INEO Grenadiers) e Archie Ryan (EF Education-EasyPosto).

Giro d’Italia 2025, la tappa di domani Durazzo-Tirana: percorso, altimetria, orari, tv - Mancano pochissime ore alla partenza del Giro d’Italia numero 108. Domani, venerdì 9 maggio, conosceremo il nome della prima maglia rosa, al termine di una tappa che sarà interamente disputata nel territorio albanese.

Giro d’Italia, quarta tappa a Fasano: scuole chiuse e modifiche alla viabilità - FASANO - In occasione del passaggio nel territorio di Fasano della quarta tappa Alberobello-Lecce della 108ª edizione del Giro d’Italia di ciclismo, martedì 13 maggio prosimo, su disposizione della Prefettura e della Questura, il Comune di Fasano e la Polizia Locale, con ordinanze numero 005 del.

DIRETTA LIVE - E' il giorno della penultima tappa del Giro d'Italia femminile. Frazione decisiva che culminerĂ sulle rampe di Monte Nerone. Longo Borghini sfida nuovamente la maglia rosa Marlen Reusser. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per mi Vai su Facebook

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo il primo GPM di giornata - Vai su X

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 3 in fuga con 1' sul gruppo ai -60 km; Tour de France: Ottava tappa, volata imperiale di Jonathan Milan che domina e vince - Tappa 8, il video della volata pazzesca di Jonathan Milan; Show di Jonathan Milan! Vittoria in volata a Laval.

GIRO D'ITALIA WOMEN. IL GRAN FINALE SUL CIRCUITO MONDIALE DI IMOLA - Jonathan Milan è stato multato e penalizzato dopo la vittoria nell'ottava tappa del Tour de France 2025, la Saint Meen Le Grand- Lo riporta tuttobiciweb.it

GIRO D'ITALIA WOMEN. IL MONTE NERONE PRONTO A DARE IL SUO VERDETTO. LIVE - Tornati a Piobbico le atlete iniziano la salita che porta al traguardo di Monte Nerone, regno del trekking, ma ben noto anche per le sue grotte che attirano gli appassionati speleologi. Riporta tuttobiciweb.it