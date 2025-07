Pazzi Kriminal | I Treccani urlano contro l’ipocrisia sociale

“Pazzi Kriminal” è il nuovo singolo dei Treccani. Una scarica elettrica, un pugno in faccia al perbenismo. Un brano che non chiede permesso e non cerca approvazione: affonda i denti nella carne viva di una generazione arrabbiata, tradita, stanca di parole vuote e promesse da televendita. Un pugno in faccia al perbenismo. I Treccani tornano con un nuovo singolo che è un’esplosione sonora e tematica: “Pazzi Kriminal”. Il brano è una scossa elettrica che non chiede il permesso, ma si impone come un grido viscerale, carico di rabbia e luciditĂ . Un pezzo ruvido, urgente, senza filtri, che mette in discussione le maschere della nostra epoca e smaschera la retorica del potere. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

