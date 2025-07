Roma pressing di Massara su Ferguson | talento del Brighton conteso da mezza Europa

È corsa a dieci per Evan Ferguson. L’attaccante irlandese del Brighton è tra i profili più chiacchierati di questa prima fase di mercato, e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbero almeno dieci le squadre sulle sue tracce. Tra queste, anche la Roma, che sogna il colpo in prestito con diritto di riscatto e percentuale sulla futura plusvalenza, una formula che permetterebbe ai giallorossi di inserirsi nella corsa senza stravolgere gli equilibri economici imposti dal Fair Play Finanziario. La concorrenza e il sì di Ferguson. La concorrenza, però, è folta e agguerrita: ci sono club pronti a rilevare il cartellino del classe 2004 a titolo definitivo, ma Massara continua a lavorare su una soluzione che permetta alla Roma di anticipare le big europee puntando su un talento ancora in fase di esplosione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, pressing di Massara su Ferguson: talento del Brighton conteso da mezza Europa

In questa notizia si parla di: ferguson - brighton - roma - pressing

Roma, Ferguson apre al trasferimento: trattativa in corso col Brighton - La Roma continua a lavorare per rinforzare l’attacco dopo le partenze di Abraham e Shomurodov. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il club giallorosso sta portando avanti la trattativa con il Brighton per Evan Ferguson, classe 2004.

Calciomercato Roma, il Brighton propone Evan Ferguson per l’attacco! Ecco la cifra che servirebbe l’attaccante irlandese - Calciomercato Roma, il Brighton propone Evan Ferguson per l’attacco! Ecco la cifra che servirebbe l’attaccante irlandese Archiviata la questione legata al Fair Play finanziario con la sentenza definitiva della UEFA, la Roma torna a pianificare il mercato con maggiore libertà .

La Roma valuta Evan Ferguson: l’attaccante del Brighton offerto in prestito - La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare ad Artem Dovbyk, e i nomi sul tavolo sono sempre più interessanti.

Roma, pressing su Evan Ferguson: Gasperini vuole rinforzi, si tratta con il Brighton #ASRoma Vai su X

Pressing per #Rios. Per l’attacco si punta forte su #Ferguson del #Brighton. #Shomurodov verso la #Turchia. #Wesley nome caldissimo. Spunta un ex #Arsenal per la difesa. QUI PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI: https://t.me/asroma927 Vai su Facebook

Roma: pressing su Wesley, Rios e Ferguson!; Shomurodov saluta la Roma: c’è il Basaksehir nel suo futuro. Pressing giallorosso su Ferguson; Roma, frenata per Rios, pressing su El Aynaoui.

IL BORSINO DELLE 12 | La Roma avanza per Rios, Paredes raggiunge il Boca, si valuta Ferguson - CALCIOMERCATO ROMA – Ecco le notizie e i movimenti della mattinata raccolti per voi in un solo articolo. Lo riporta msn.com

Roma, passi avanti per Ferguson del Brighton: gli inglesi aprono al prestito, manca l'ok del giocatore - La Roma è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e sale la candidatura di Ferguson del Brighton: ecco la situazione ... Da calciomercato.com