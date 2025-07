Calciomercato Parma muro totale per quanto riguarda il difensore crociato Leoni Il prezzo richiesto

Calciomercato Parma: Leoni nel mirino dell’Inter, ma i ducali fanno muro. La situazione attuale dei crociati Il calciomercato Parma si infiamma attorno al nome di Giovanni Leoni, giovane talento classe 2006 che ha attirato l’attenzione delle big di Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe stanziato una cifra importante, circa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, muro totale per quanto riguarda il difensore crociato Leoni. Il prezzo richiesto

In questa notizia si parla di: calciomercato - parma - leoni - muro

Calciomercato Parma, quanto costa ad oggi Bernabé? I crociati pretendono quella cifra importante - Calciomercato Parma, Bernabé lascerà con grande probabilità i crociati a fine stagione. Gli emiliani alzano il muro, ma occhio in vista dell’estate Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, ci sono delle novità importanti per quanto concerne il calciomercato Parma e quella che sarà la possibile cessione di Bernabé, inevitabile considerando la situazione (se […]

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - di Redazione Calciomercato Inter, la società nerazzurra ha messo gli occhi sull’attaccante del Parma Bonny: le ultime.

Calciomercato Parma, Bony sul taccuino di tante squadre, in Italia e non solo - Calciomercato Parma, Bonny piace a tante squadre sia in Serie A che in Premier League: una squadra inglese pronta a farsi avanti Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, diverse squadre di Serie A e Premier League hanno iniziato a muoversi per Yoan Bonny dopo la sua ottima stagione al Parma.

Inter, pronti 30 milioni per Leoni: il Parma fa muro, c'è anche l'alternativa https://tinyurl.com/ykhxz5h3 #calciomercato #inter #interdewinter #interleoni #mercatointer Vai su Facebook

| CALCIOMERCATO #PARMA Giovanni #Leoni per il #Parma è definitivamente INCEDIBILE, viste le offerte da 25 milioni arrivate il club crociato ha alzato il muro a 40 milioni di euro per il 2006, che insieme a #Delprato, #Keita, #Circati, #Ondrejka e #Pellegr Vai su X

Il Parma fa muro su Leoni ma Juventus, Inter e Milan non mollano: cosa può succedere in estate; Leoni, Krause alza il muro: Inter disposta anche a lasciarlo a Parma. In tal caso si andrà su…; Inter, Leoni o Mosquera. Ma prima fuori uno.

Leoni Inter, il Parma insiste su questa cifra! I ducali fanno muro e non cedono di un millimetro. I motivi - Ecco quali sono le motivazioni Il Parma è fermo sulla propria valutazione per il difensore Giovanni Le ... informazione.it scrive

Gazzetta Parma: “Inter non molla per Leoni. Anzi, voci vicine al club nerazzurro parlano di…” - "Intanto sembra che l'Inter non abbia intenzione di mollare la presa per Leoni: il Parma aveva sparato alto, fissando il costo del cartellino sui 40 milioni contro i 30 offerti dal club nerazzurro. Lo riporta fcinter1908.it