Rapina a mano armata nella notte in cinque fanno irruzione in una villetta | ferito il proprietario

Cinque uomini armati hanno fatto irruzione, la notte scorsa, in una villetta nella zona delle vigne di Santa Maria di Licodia. I rapinatori, con il volto coperto e armati, hanno sorpreso la coppia proprietaria dell’abitazione, 50 anni lui e 45 lei, mentre dormivano. A dare l’allarme alle forze. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: notte - cinque - irruzione - villetta

Artena, aggredito per una pizza: fornaio pestato da cinque ragazzi nella notte - Un uomo di 40 anni è stato brutalmente aggredito nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 aprile nel suo forno ad Artena, in provincia di Roma, per aver rifiutato di vendere una teglia di pizza.

Spoleto, tutto pronto per “Nostalgia 80-90, Musica Indelebile”: cinque deejay storici accendono la notte - È nato da poche settimane e già fa parlare di sé: si chiama “Nostalgia 80-90, Musica Indelebile” il progetto musicale ideato da DJ Sartos (Gianluca Sartini) insieme a Danny D Dj (Daniele Alleori), Lele Dj (Gabriele Fiorelli), Danilo Mix Dj (Alunni) e all’inossidabile Stelvio Gauzzi.

Bracciano. ArcheoNatura presenta il 15 Maggio il libro “La Notte delle Cinque Lune, il processo al Conte Everso dell’Anguillara, estinzione dell’antica stirpe” - Cronache Cittadine BRACCIANO (Luciana Vinci) – Un Quattrocento cruento tutto da riscoprire traspare dal romanzo storico scritto a quattro mani da Graziarosa L'articolo Bracciano.

Rapina a mano armata nella notte, in cinque fanno irruzione in una villetta: ferito il proprietario; Angela Galbiati aggredita dai ladri in casa, avevano tentato di soffocarla con un cuscino: condannati due fratelli; Ladro fa irruzione dalla finestra mentre l’anziano proprietario dorme: casa a soqquadro.

Terrore in villa, banda di rapinatori armati fa irruzione nella notte - Rapina nella notte in una villa di proprietà di un imprenditore in Strada Santa Filomena, in zona periferica. Riporta lanazione.it

Pesaro, fa irruzione alla festa di bambini e uccide una donna: “Mi dava fastidio il rumore” - Un solo colpo in testa alla cognata in una casa di campagna a Marotta di Mondolfo. Scrive repubblica.it