Resident Evil | Zach Cregger offre novità sul suo film

Le riprese del nuovo film ispirato ai videogames Resident Evil non sono ancora partite, ma ad offrire aggiornamenti importanti è il suo regista Zach Cregger. Con il suo Weapons atteso nelle sale dal 6 agosto, l’acclamato regista Zach Cregger si è ritrovato a parlare di Resident Evil con la rivista SFX. In particolare il regista ha lasciato intendere che il suo adattamento cinematografico non sarà esattamente fedele ai videogames, ma allo stesso tempo ha fatto sapere che “ nessuna regola verrà infranta “. Ecco alcuni passaggi della sua intervista alla rivista: “ Sono un grandissimo fan di Resident Evil. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Resident Evil: Zach Cregger offre novità sul suo film

In questa notizia si parla di: resident - evil - zach - cregger

Resident Evil 4 ha influenzato Uncharted, Gears of War ed altri giochi, secondo un ex-Naughty Dog - Lanciato oltre vent’anni fa, Resident Evil 4 continua a far parlare di sé non solo per la sua influenza sul genere survival horror, ma anche per l’impatto strutturale che ha avuto sull’intero settore videoludico.

Lezioni da imparare dai remake di resident evil per re9: requiem - Il franchise di Resident Evil si appresta a presentare il suo nuovo capitolo, Requiem, che promette di essere una delle esperienze più innovative e coinvolgenti della serie.

Resident Evil 9: Capcom nasconde un teaser in un video, fan scatenati sui social - In un recente video celebrativo dedicato al successo del remake di Resident Evil 4, i fan più attenti hanno notato qualcosa di curioso: un’insegna apparsa alla fine del filmato sembra nascondere i numeri romani IX (cioè “9”), facendo pensare che si tratti di un teaser nascosto per il prossimo capitolo della saga horror.

Resident Evil, Zach Cregger rompe il silenzio: Non voglio essere troppo fedele al gioco; Resident Evil: il reboot diretto da Zach Cregger ha una data di uscita; 'Resident Evil': ecco la trama e la possibile protagonista del reboot.

Resident Evil: Zach Cregger offre novità sul suo film - Le riprese del nuovo film ispirato ai videogames Resident Evil non sono ancora partite, ma ad offrire aggiornamenti importanti è il suo regista Zach Cregger. Scrive universalmovies.it

Resident Evil, Zach Cregger rompe il silenzio: "Non voglio essere troppo fedele al gioco" - Il nuovo film di Resident Evil diretto da Zach Cregger a quanto pare non sarà un adattamento diretto di qualche specifico capitolo della saga. Riporta cinema.everyeye.it