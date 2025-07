Sottopasso via Mobilio Avella Psi | Pessima gestione da parte del settore Mobilità

Non si torna indietro sulla riapertura del sottopasso di via Mobilio a Salerno, almeno per le due ruote. Ma il tono del consigliere comunale del Psi Rino Avella è tutt'altro che celebrativo. Se da un lato rivendica con decisione il risultato politico, dall'altro torna ad attaccare il settore.

Sottopasso via Mobilio, Cammarota: “Amministrazione ipocrita e sleale” - Tempo di lettura: 2 minuti “Le oltre cento contravvenzioni in poche ore a seguito della riapertura parziale del sottopasso di via Mobilio non rappresentano la disobbedienza dei cittadini ma l’incapacità e l’ipocrisia di chi governa la viabilità ”.

Sottopasso di via Mobilio, in cinque giorni 102 multe: "Non faremo sconti a nessuno" - Centodue sanzioni elevate in soli cinque giorni. È il bilancio dell’attività di controllo svolta dalla polizia municipale di Salerno al sottopasso ferroviario riaperto tra via Settimio Mobilio e via Torrione.

Salerno, sottopasso via Mobilio il divieto ignorato: 102 multe in 5 giorni - Riaperto, seppur parzialmente, è diventato il sottopasso dei divieti ignorati.

Salerno: sottopasso di Torrione di nuovo attivo: riaperto a moto, bici e veicoli d'emergenza - Chi proviene dalla strada nazionale ora può svoltare a destra ma il transito è consentito solo ai mezzi di emergenza e ...