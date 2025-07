Suora 83enne in coma dopo una caduta | trasferita in eliambulanza a Salerno

È stata trasportata in eliambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno una suora di 83 anni rimasta gravemente ferita a seguito di una caduta accidentale. La religiosa, appartenente al monastero di Scala, ha riportato un serio trauma cranico ed è attualmente in coma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

