Frana di Ischia | la società di geologi contro la richiesta di archiviazione

Tempo di lettura: 2 minuti La Sigea (SocietĂ italiana di geologia ambientale) ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione dell’inchiesta della procura di Napoli sulla frana di Ischia che colpì Casamicciola Terme il 26 novembre 2022 provocando la morte di 12 persone, compresi dei bambini. “ Dopo un attento approfondimento con il legale di fiducia, Ascanio Amenduni, la Sigea-Aps ha depositato l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione con istanza di investigazione suppletiva per l’ipotizzato reato di omicidio colposo e delitto colposo di danno relativo agli effetti dell’evento geo-idrologico che ha interessato parte dell’abitato di Casamicciola Terme”, dice Antonello Fiore, presidente Sigea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Frana di Ischia: la societĂ di geologi contro la richiesta di archiviazione

In questa notizia si parla di: frana - ischia - societĂ - richiesta

Frana Ischia,10 milioni di contributi per le imprese danneggiate - Tempo di lettura: 3 minuti In arrivo 10 milioni di euro di contributi pubblici per le imprese che hanno subìto gravi danni economici in seguito all’alluvione del 26 novembre 2022 sull’isola d’Ischia.

#Cronaca Frana Ischia.Società Italiana di Geologia Ambientale presenta opposizione all’archiviazione Vai su X

ISCHIA GOSPEL EXPLOSION: musica, fede e comunità sull’isola In un tempo in cui il bisogno di condivisione, speranza e autenticità si fa sempre più urgente, la musica torna a essere un linguaggio universale capa...#CULTURASOCIETA#CULTURA SOCIET Vai su Facebook

Ischia, frana del 2022: opposizione all'archiviazione del caso; Frana Casamicciola, parenti delle vittime: 'No ad archiviazione'; I pm, non ci sono prove di responsabilitĂ nella frana di Ischia.