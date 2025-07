Sui social si faceva chiamare l' incubo dei grattacieli e giurava fedeltà all' Isis | arrestato un 16enne iraniano

"L'incubo dei grattacieli": così, con chiaro riferimento agli attentati dell'Isis dell'11 settembre, si faceva chiamare sui social un ragazzo iraniano di 16 anni finito in manette con l'accusa di propaganda e apologia di terrorismo. Il soprannome ha insospettito gli agenti della Digos durante. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: social - faceva - chiamare - incubo

Si faceva inviare foto sessualmente esplicite da minorenni conosciute sui social: condannato 29enne - L'uomo è finito a processo dopo che una 13enne lo ha accusato di averla filmata mentre era in bagno. Nel suo telefono erano presenti foto esplicite di ragazzine anche molto piccole.

“Come faceva Stefania Cappa, solo 4 giorni dopo, a sapere che il delitto fu compiuto alle 9:30?”, i fan di Chi l’ha visto si scatenano sui social - Tra i tanti elementi del delitto di Garlasco che negli ultimi giorni stanno catalizzando l’attenzione mediatica ( dall’“ impronta 33 ” ad alcune frasi inquietanti ritrovate tra gli scritti di Andrea Sempio ) ce n’è uno che al momento fa rumore sul web.

Faceva propaganda jihadista sui social, perquisito 24enne che vive in Bergamasca - Nell’ambito di una indagine svolta sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antiterrorismo della Procura di Bologna, è stata data esecuzione a un decreto di perquisizione locale personale e informatica nei confronti di un 24enne residente in Bergamasca per il reato di istigazione a delinquere.

Un giovanissimo aspirante jihadista è stato arrestato a Milano: con il nome di “Incubo dei grattacieli”, incitava alla violenza sui social e sognava di trasformare l’Italia in una provincia dello Stato Islamico ? #Milano #Terrorismo Vai su X

Un invito a chiamare un numero di telefono che però non appartiene all’Asl cittadina. Una truffa bella e buona, precisa l’ente sui social network invitando i genovesi a prestare la massima attenzione Vai su Facebook

Sui social si faceva chiamare l'incubo dei grattacieli e giurava fedeltà all'Isis: arrestato un 16enne iraniano; Terrorismo, 16enne iraniano arrestato: si faceva chiamare “incubo dei grattacieli”; Si fa chiamare incubo dei grattacieli e fa propaganda per Isis: arrestato un 16enne a Milano per terrorismo.

Si fa chiamare “incubo dei grattacieli” e fa propaganda per Isis: arrestato un 16enne a Milano per terrorismo - La Digos di Milano, su disposizione del gip, ha arrestato e condotto in carcere un 16enne per propaganda ed apologia di terrorismo e addestramento con ... Scrive fanpage.it

Milano, 16enne iraniano arrestato per terrorismo e propaganda pro Isis/ Si definiva “incubo dei grattacieli” - Milano, 16enne iraniano in manette per terrorismo e propaganda pro Isis: si definiva "incubo dei grattacieli" e incitava al martirio sui social ... Come scrive ilsussidiario.net