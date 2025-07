Un gommone e alcuni bagnanti col sup in difficoltà | i soccorsi della polizia nell' ambito del progetto Estate insieme in sicurezza

ANCONA – Prosegue in questo fine settimana il progetto “Estate insieme in sicurezza”, disposto dal Questore d’intesa col Prefetto. L’iniziativa della Questura di Ancona vedrĂ per tutta l’estate, in particolare nei weekend, un rafforzamento dei servizi di prevenzione a carattere generale e un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: estate - progetto - insieme - gommone

Più sicurezza idraulica per i ponti sul Rio Granarolo, approvato il progetto da 1,5 milioni: via ai lavori entro l’estate - Sono stati approvati dalla giunta comunale i progetti relativi all’intervento di messa in sicurezza idraulica e statica dei ponti sul Rio Granarolo finanziato dall’ordinanza commissariale 35 del 25 settembre 2024 e inserito nella 7^ variazione al piano investimenti 2025-2027, dell’importo.

Mercato Juventus, è già fuori dal progetto? Importanti novità sul futuro di un bianconero. Cosa filtra in vista della prossima estate - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, è già fuori dal progetto? Le ultime novità sul futuro di un centrocampista bianconero.

Nuovo polo per l'atletica, arriva il sì al progetto. Bando per l’affidamento dei lavori pronto entro l'estate - Nuovo polo per l’atletica leggera, la Giunta approva il documento di indirizzo alla progettazione. Sarà pubblicata entro l’estate la gara per l’affidamento della progettazione del nuovo impianto sportivo di atletica leggera della città .

FESTA DI INIZIO ESTATE – A ritrovar le storie ? Il progetto Buseta e Boton – generazioni a contatto ha festeggiato l’arrivo della bella stagione con un pomeriggio di giochi e racconti . Qualche giorno fa, al Centro Bertacco di San Martino Buon Albergo, Vai su Facebook

“Estate insieme in sicurezza”, fine settimana di controlli via terra e via mare; Goodyear debutta nella nautica col cantiere sardo Tender One; Vedi Napoli d'estate e poi torni 2024.

Scatta l’Estate Sicura: sgasa il gommone - Il Resto del Carlino - Scatta l’Estate Sicura: sgasa il gommone La Croce Rossa sarà attiva da oggi per intervenire in maniera tempestiva: "Tuteliamo la pubblica incolumità di tutti i bagnanti" ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Estate 2023 insieme in sicurezza, la polizia presente a la Playa Solero ... - Continuano le iniziative nell'ambito del progetto "Estate insieme in sicurezza", avviato dalla Questura di Ancona per tutta la stagione estiva 2023. Come scrive corriereadriatico.it