Avengers | Doomsday il ritorno della Time Variance Authority confermato da un video dal set

Un nuovo video dal set di Avengers: Doomsday conferma il ritorno alla Time Variance Authority, già vista in Loki e Deadpool & Wolverine: un indizio chiave per il futuro del Multiverso Marvel. Una nuova clip dal set di Avengers: Doomsday ha fatto rapidamente il giro del web, offrendo uno sguardo interessante a quello che sembra essere il ritorno in uno dei luoghi più emblematici del Multiverso: la Time Variance Authority, o TVA. Il ritorno di Loki e della TVA Apparsa per la prima volta nella serie Loki e successivamente in Deadpool & Wolverine, la TVA si è ormai affermata come uno degli snodi centrali nella narrazione multiversale del Marvel Cinematic Universe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, il ritorno della Time Variance Authority confermato da un video dal set

In questa notizia si parla di: ritorno - avengers - doomsday - time

Thunderbolts: Lewis Pullman rivela come ha scoperto il ritorno di Sentry in Avengers: Doomsday - Lewis Pullman, protagonista di Thunderbolts, ha raccontato come ha appreso del ritorno del suo personaggio Sentry in Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday, Ryan Reynolds parla del possibile ritorno di Deadpool - Ryan Reynolds, durante l'evento organizzato da Time dedicato alle 100 persone più influenti del 2025, ha parlato del suo possibile coinvolgimento in Avengers: Doomsday.

Mister Movie | Robert Downey Jr. Clamoroso Ritorno MCU: Sarà Doctor Doom in Avengers Doomsday! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Sean Gunn ha confermato che non tornerà in Avengers: Doomsday Vai su Facebook

Avengers: Doomsday, il ritorno della Time Variance Authority confermato da un video dal set; Avengers: Doomsday solleva grandi interrogativi sugli X-Men; Avengers: Doomsday: le foto social anticipano il ritorno di Sylvie e...Taskmaster?! Rumor.

Avengers: Doomsday, il ritorno della Time Variance Authority confermato da un video dal set - Una nuova clip dal set di Avengers: Doomsday ha fatto rapidamente il giro del web, offrendo uno sguardo interessante a quello che sembra essere il ritorno in uno dei luoghi più emblematici del Multive ... Scrive msn.com

Avengers: Doomsday, Ryan Reynolds parla del possibile ritorno di Deadpool - Ryan Reynolds, durante l'evento Time 100 Summit 2025, ha parlato del possibile ritorno di Deadpool nei prossimi film dedicati agli Avengers, ovvero Doosmday e Secret Wars. Lo riporta msn.com