Alessia Merz annuncia il ritiro dalle scene | Vado per i 51 voglio dedicarmi alla famiglia

Esattamente trent’anni fa, chiudevano i battenti di Non è la Rai, l’irriverente, innovativa, discussa e controversa trasmissione ideata da Gianni Boncompagni. Un grande studio popolato esclusivamente da ragazze giovanissime, dove compirono i primi passi nel mondo dello spettacolo figure come Ambra Angiolini, Miriana Trevisan e Laura Freddi. Tra loro c’era anche Alessia Merz, che da ragazza di Non è la Rai si trasformò in un’altra, altrettanto mitica, figura televisiva: la velina. Era ovunque, sullo schermo e sui rotocalchi, adesso, però, ha deciso di dire definitivamente addio ai riflettori, preferisce dedicarsi alla famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alessia Merz annuncia il ritiro dalle scene: “Vado per i 51, voglio dedicarmi alla famiglia”

Fabio Bazzani, chi è il marito di Alessia Merz: "Ho lasciato la tv a 31 anni, non ho rimpianti" - Fabio Bazzani è un ex calciatore molto famoso. Classe 1976, è originario di Bologna e ha militato in numerose squadre di calcio italiane.

Alessia Merz, chi sono il marito Fabio Bazzani e i figli Niccolò e Martina - Fabio Bazzani infatti è un ex calciatore  molto famoso. Classe 1976, è originario di Bologna e ha militato in numerose squadre di calcio italiane.

Cristina Quaranta, la stoccata in diretta a La Volta Buona: "Alessia Merz mi ha penalizzata" - C'è chi in trent'anni cambia città, lavoro e amici. E poi ci sono Cristina Quaranta e Alessia Merz che, dopo una vita, si ritrovano nello stesso studio televisivo, a La Volta Buona di Caterina Balivo, e regalano al pubblico un amarcord a metà tra l'amarognolo e il tenero.

Alessia Merz, ecco che fine ha fatto - Nata a Trento il 24 settembre 1974, alta 166 cm, Alessia Merz ha esordito in tv nel 1992 col programma Bulli e Pupe, condotto da Paolo Bonolis: aveva 18 anni.