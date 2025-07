Tragedia sulla strada questa mattina intorno alle 8:15 lungo la statale 125, all’altezza del rettilineo di Malchittu, alle porte di Arzachena. Due giovani di 17 e 18 anni, entrambi di origine marocchina, hanno perso la vita in un violento impatto frontale tra la Ford Fiesta su cui viaggiavano e un Suv proveniente dalla direzione opposta. Un terzo ragazzo, appena sedicenne, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. Anche due donne che si trovavano a bordo del Suv sono rimaste ferite nell’incidente: sono state soccorse e trasferite in codice rosso all’ospedale di Nuoro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Arzachena, frontale sulla SS 125: due morti, immagini agghiaccianti