Nato Rutte a Washington domani e martedì da Trump

Il 14 e 15 luglio 2025, il segretario generale della Nato Mark Rutte visiterà Washington. Incontrerà il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il segretario di Stato, Marco Rubio, e il segretario della Difesa, Pete Hegseth, nonché alcuni membri del Congresso. Lo annuncia la Nato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nato, Rutte a Washington domani e martedì da Trump

Il cessate il fuoco tra Israele e Iran segnato da violazioni da una parte e dall'altra. Violazioni che suscitano la collera di Donald Trump che la notte scorsa aveva annunciato l'intesa. Parlando con i giornalisti prima di partire per il vertice della Nato a L'Aja, il pres

