Fiorentina ecco Pioli al Viola Park Il tecnico comincia la sua nuova avventura

Firenze, 13 luglio 2025 - Giornata importante in casa Fiorentina. E' iniziata poco dopo mezzogiorno l'avventura in viola di Stefano Pioli, arrivato con la propria auto ed entrato dall'ingresso secondario - quello riservato alla prima squadra - nel Viola Park. Il tecnico emiliano è stato preceduto dal suo vice, Andrea Tarozzi, arrivato anche lui in mattinata. Pioli ha avuto il tempo di salutare i dirigenti viola, poi è uscito dal padiglione per offrirsi ai fotografi e ai giornalisti presenti. Sorridente, carico, comincia così la sua terza avventura alla guida della Fiorentina. Nel pomeriggio sono attesi i convocati per il ritiro che ufficialmente scatterĂ nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina, ecco Pioli al Viola Park. Il tecnico comincia la sua nuova avventura

Carlo Conti sulla Viola: “Fiorentina-Pioli? Felicissimo. Su Kean…” - “Sono felicissimo del ritorno di Pioli, sempre Forza Fiorentina “, parola di Carlo Conti. Il noto personaggio televisivo, ospite nei giorni scorsi alle Olimpiadi del Cuore 2025 di Forte dei Marmi (evento benefico organizzato dallo juventino Paolo Brosio e dal suo staff), non si è sottratto ai nostri microfoni.

Fiorentina, le mosse della società : viola in “seconda fascia”, il nome è quello di Stefano Pioli - Firenze, 30 maggio 2025 – Le inattese dimissioni di Palladino, a cui la Fiorentina non era certo preparata, rallenteranno la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione.

Fiorentina: contratto con Palladino è stato risolto. Voci di mercato: Pioli pronto al ritorno sulla panchina viola - Nella nota della società non si fa riferimento al nuovo allenatore. Voci di mercato continuano a insistere sul possibile ritorno a Firenze di Stefano Pioli.

