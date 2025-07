E-Prix Berlino | Pascal Wehrlein conquista la pole di Gara 2 e riapre il campionato

Il campione del mondo in carica della Porsche conquista tre importanti punti in classifica aggiudicandosi la pole casalinga e riaccende le speranze per la lotta al titolo iridato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Prix Berlino: Pascal Wehrlein conquista la pole di Gara 2 e riapre il campionato

Mitch Evans conquista la pole position in quel di Berlino per Gara-1, Robin Frijns ed Oliver Rowland completano la Top-3. Niente duelli causa maltempo, la qualifica è stata stabilita in base ai risultati combinati dei due gruppi. Vai su Facebook

