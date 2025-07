Dazi von der Leyen | Pronta seconda lista contromisure ma ora negoziare

“Come sapete, abbiamo preparato e concordato il primo elenco di contromisure. Abbiamo sviluppato un secondo potenziale elenco di contromisure che è già stato concordato, e l’Aci (lo strumento anticoercizione) è stata creata per situazioni straordinarie. Non siamo ancora arrivati a quel punto. Questo è molto importante. È giunto il momento dei negoziati, ma questo dimostra anche che siamo preparati a tutti gli eventuali scenari”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa con il presidente dell’Indonesia Prabowo Subianto a Bruxelles, dopo che ieri il presidente Usa Donald Trump ha inviato la lettera sui dazi all’Unione europea, prevedendo tariffe al 30%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

