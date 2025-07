Chiara Nasti dopo la vacanza durata un mese | Essere mamma è più faticoso di lavorare Lo sfogo

Chiara Nasti, l'influencer seguita da 2 milioni di follower su Instagram, si è sfogata sui social sulla sua quotidianità della vita da mamma. L'influencer napoletana, sposata con il calciatore Mattia Zaccagni, è infatti a poco rientrata da una lunga vacanza di famiglia durata circa un mese (in. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: chiara - nasti - vacanza - durata

Chi è Angela Nasti, l’ex tronista di Uomini e Donne paparazzata con Stefano De Martino e sorella di Chiara Nasti - Angela Nasti è l'ex tronista di Uomini e Donne, sorella di Chiara Nasti, che è stata fotografata accanto a Stefano De Martino in auto.

Chiara Nasti e il regalo del marito Mattia Zaccagni: “Da quando ho partorito…” - La moglie del calciatore scherza con i suoi follower sull'ultima trovata del marito per prenderla in giro

Chiara Nasti porta i figli in vacanza col jet privato, la polemica: "E c'è gente che non arriva a fine mese" - C'è gente che non arriva a fine mese ma anche gente che va in vacanza col jet privato. Una di queste persone è Chiara Nasti, l'influencer e moglie del calciatore Mattia Zaccagni che ha sfoggiato sui social, come è solita fare, la sua vita extra lusso che le permette di spostarsi per andare al.

"Avrei preferito lavorare, perché essere mamma è più duro di un mestiere" Chiara Nasti in vacanza coi sui bimbi si lascia andare ad un lungo sfogo Vai su Facebook

Chiara Nasti, lo sfogo dopo la vacanza: “Essere mamma è più faticoso di lavorare” Vai su X

Chiara Nasti dopo la vacanza durata un mese: Essere mamma è più faticoso di lavorare. Lo sfogo; Chiara Nasti, lo sfogo dopo la vacanza: Essere mamma è più faticoso di lavorare; Chiara Nasti, lo sfogo dopo la vacanza: Essere mamma è più faticoso di lavorare.

Chiara Nasti, lo sfogo dopo la vacanza: "Essere mamma è più faticoso di lavorare" - L'influencer napoletana, moglie del calciatore Mattia Zaccagni, è da poco rientrata da una lunga vacanza di famiglia durata circa ... Si legge su msn.com

Chiara Nasti: "Avrei preferito lavorare, essere mamma è più duro" - L'influencer napoletana, moglie del calciatore Mattia Zaccagni, è da poco rientrata da una lunga vacanza di famiglia durata circa un m ... Secondo corrieredellosport.it