VIDEO Sinner | Jannik prova il servizio nel warm-up prima della finale di Wimbledon contro Alcaraz

Intorno alle 12.30 il numero uno del mondo è arrivato all'All England Club, dove si è riscaldato insieme al suo staff. Alle ore 17 è in programma la finale contro Alcaraz: la tensione cresce, ma Jannik è concentratissimo.

RIMONTA DA FINALE! Jannik Sinner ribalta Paul e lancia la sfida ad Alcaraz a Roma! - 29? di paura e poi...Jannik Sinner ha conquistat o l’accesso alla finale degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma.

Jannik Sinner in finale a Roma: “Ho una piccola vescica. Alcaraz ultra completo, devo alzare il livello” - Jannik Sinner si è qualificato alla finale degli Internazionali d’Itali a, sconfiggendo lo statunitense Tommy Paul in rimonta e meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo del torneo che si sta disputando sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.

Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner giocherà la finale degli Internazionali BNL d’Italia. L’altoatesino con un brivido iniziale e in rimonta si qualifica per l’ultimo atto del torneo del Foro Italico.

Domani alle 17 l'attesissima finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: l'intervista all'ex tennista sardo Antonio Zucca

Jannik Sinner: "Dovrò fare qualcosa di diverso anche rispetto all'ultima finale di Parigi. Per non essere prevedibile. Alcaraz è il favorito qui, ha vinto due volte. È bello stare qui con la mia famiglia. Dopo il Roland Garros ho lavorato tanto. Mi sono sentito"

