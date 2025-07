Chelsea-PSG la finale del Mondiale per Club 2025 | dove vederla stasera gratis in TV e streaming

Paris Saint-Germain e Chelsea si sfidano questa sera, domenica 13 luglio, nella finalissima del Mondiale per Club 2025. In campo i campioni d'Europa contro la squadra rivelazione di Enzo Maresca. Il Mondiale per Club 2025 è arrivato al suo atto conclusivo. Questa sera, domenica 13 luglio, alle ore 21:00 (ora italiana), si disputerà la finale tra Paris Saint-Germain e Chelsea: una sfida tutta europea al MetLife Stadium del New Jersey, che chiuderà ufficialmente la stagione calcistica 20242025. Dopo l'eliminazione di Juventus e Inter, l'Italia sarà rappresentata da Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, pronto a sfidare il PSG di Luis Enrique, reduce da una stagione strepitosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Chelsea-PSG, la finale del Mondiale per Club 2025: dove vederla stasera gratis in TV e streaming

Benfica-Chelsea, il pronostico del Mondiale per Club: piace il multigol, combo da provare - Comincia ad entrare nel vivo il Mondiale per Club, che dopo il termine della fase a gironi ha il quadro completo di quello che potrà accadere dalla fase ad eliminazione diretta in avanti.

DIRETTA Mondiale per Club, Palmeiras-Chelsea | Segui la cronaca LIVE - Dopo il primo quarto di finale, ecco la seconda gara in programma per il Mondiale per Club, ormai orfano delle italiane eliminate Il Fluminense di Renato Portaluppi, che ha eliminato l’ Inter di Cristian Chivu con un netto 2-0, o l’ Al-Hilal di Simone Inzaghi, che ha fatto fuori la corazzata Manchester City di Pep Guardiola, attendono la vincente del secondo quarto di finale in programma per la competizione.

Il Chelsea piomba su Maignan: i Blues trattano col Milan, vogliono il portiere al Mondiale per club - Canale aperto tra le società , Maresca cerca un top nel ruolo. Anche lo United interessato: vorrebbe il francese al posto di Onana

Mondiale per club. La finale tra Chelsea-PSG, squadre in campo alle 21; Mondiale per Club, stasera la finale Psg-Chelsea. Dove vederla in tv; Chelsea-PSG in finale al Mondiale per Club, dove vederla oggi in TV e streaming: orario, formazioni e canale.

