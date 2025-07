Alessandro Bollo e il Museo del Risorgimento | un ponte tra passato e futuro

Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, sotto la guida di Alessandro Bollo, si sta trasformando in un’istituzione moderna e inclusiva, capace di coniugare conservazione del patrimonio e innovazione tecnologica. Giovanni Firera, Presidente ADI – Agenzia Digitale Italiana, ha intervistato il Prof. Alessandro Bollo, direttore del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino, in un video che esplora il ruolo cruciale di questa istituzione nella conservazione e divulgazione della storia italiana. Questo articolo accompagna il video, evidenziando l’importanza del museo e integrando spunti tratti da interviste precedenti di Bollo, disponibili sul web e nei nostri archivi, per offrire una visione completa della sua missione e del suo impatto culturale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

