Schianto frontale sulla Montelabbatese | due feriti gravi

Pesaro, 13 luglio 2025 – Erano da poco passate le 7.30 quando sulla Montelabbatese, all’altezza della Tombaccia, due auto si sono scontrate con violenza. I due conducenti, un ragazzo del 2004 residente a Montelabbate e una donna, sono stati entrambi trasportati in codice rosso all’ospedale San Salvatore di Pesaro. Per fortuna, nonostante la gravitĂ dell’impatto, nessuno dei due sarebbein pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è stato il giovane a perdere il controllo del veicolo, invadendo la corsia opposta e colpendo in pieno il fianco dell’auto condotta dalla donna che proveniva nel senso opposto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

