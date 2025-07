Bimbo ritrovato Se il testimone interrogato non avesse collaborato non avremmo risolto

Il prefetto di Imperia spiega nella conferenza stampa come si è arrivati alla soluzione felice del caso, il volontario che lo ha trovato: “Era immobile, ha mosso un braccio e abbiamo capito che era vivo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bimbo ritrovato, “Se il testimone interrogato non avesse collaborato, non avremmo risolto”

#Imperia Ancora nessuna traccia di Allen Bernard Ganao, il #bambino di 5 anni #scomparso dal campeggio di Ventimiglia, dove era insieme alla famiglia. Sequestrata l'auto del testimone interrogato in caserma che, per l'ultima volta, nel tardo pomeriggio de Vai su Facebook

Allen, ritrovato il bambino scomparso a Ventimiglia: le sue condizioni - Allen Bernard Ganao, il bimbo scomparso da Ventimiglia venerdì 11 luglio, è stato ritrovato: sequestrata l'auto del testimone interrogato, che aveva cambiato versione ... Si legge su notizie.it

Bimbo scomparso dal campeggio, il testimone interrogato a lungo: "Ha dato versioni contrastanti" - Nelle scorse ore le autorità hanno sequestrato l'auto dell'uomo e perquisito la sua abitazione, puntata dai cani molecolari. Scrive today.it