Pallanuoto femminile Carlo Silipo | Abbiamo sofferto la loro fisicità Difesa da rivedere

Il Setterosa non riesce a sovvertire i pronostici della vigilia e perde 19-15 con l'Australia nel secondo match della fase a gironi dei Campionati Mondiali 2025, in corso di svolgimento a Singapore. L'Italia, reduce dalla vittoria al debutto sulla Nuova Zelanda, fallisce l'obiettivo di passare il turno da prima del raggruppamento e dovrà dunque passare dagli ottavi di finale (presumibilmente troverà la Cina). " Abbiamo sofferto tanto la loro fisicità ed i loro due metri, soprattutto nella parte centrale del match, e quando ci siamo stretti di più abbiamo pagato le conclusioni dall'esterno. Bene l'attacco in superiorità e la reazione nell'ultimo quarto.

