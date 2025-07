Prestia Inter U23 è lui il primo grande colpo dei nerazzurri | la super carriera del bomber di Football Manager

Prestia Inter U23, è lui il primo volto della nuova squadra nerazzurra: da leggenda di Football Manager al campo di Appiano Gentile. Prestia Inter U23 è un binomio disatteso dai piĂą ma che certamente colpisce i tifosi nerazzurri. Piano piano infatti la squadra prende forma ed il primo tassello ha un sapore nostalgico per chi è cresciuto con Football Manager nei primi anni 2010. Il primo rinforzo ufficiale della neonata seconda squadra nerazzurra è Giuseppe Prestia, difensore centrale classe 1993, che molti ricordano come uno dei prospetti piĂą affidabili del famoso videogioco manageriale. Oggi, a 31 anni, Prestia arriva all'Inter con un bagaglio fatto di esperienza, soliditĂ e leadership.

L'ex capitano del Cesena è un acquisto di esperienza per guidare la difesa. In panchina ci sarà Stefano Vecchi - L'ex capitano del Cesena è un acquisto di esperienza per guidare la difesa. Lo riporta gazzetta.it

