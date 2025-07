Contro dazi Ue agli Usa | le misure anti Trump

Sembrava che si fosse vicini a un accordo, che si potesse concordare solo un 10% di dazi, una situazione quasi amichevole. E invece no. Abbiamo appreso tramite Truth Social, il teatro delle minacce di Trump, che potrebbero arrivare dazi al 30% anche all’Unione Europea dal primo agosto. L’Europa ora si prepara a decidere come reagire dopo la comunicazione ufficiale. La lettera però lascia uno spiraglio per un’intesa, si spera definitiva, se l’Ue deciderà di rimuovere quelle che Washington considera barriere commerciali ingiuste. Il focus, ora, è tutto sulle contromisure che Bruxelles potrebbe varare già nei prossimi giorni, nel tentativo sì di mantenere aperto il negoziato, ma anche per mettere un punto fermo a una situazione che ormai si sta trascinando da troppo tempo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Contro dazi Ue agli Usa: le misure anti Trump

