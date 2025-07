Rilancio Koopmeiners la stagione della verità | la Juventus crede nell’olandese

Nella scorsa stagione tra le note negative in casa Juventus c’è stata sicuramente quella di un rendimento molto al di sotto delle aspettative da parte di tanti giocatori. A fare particolarmente rumore è stata l’annata di Teun Koopmeiners, arrivato a Torino per garantire il salto di qualità al centrocampo bianconero, per poi incappare però in continue prestazioni sottotono, senza mai dare dimostrazione di quel giocatore ammirato con l’Atalanta. Le difficoltà avute in generale dalla squadra possono fornire una piccola attenuante all’olandese, che però è sembrato patire la pressione di un investimento da oltre 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Rilancio Koopmeiners, la stagione della verità : la Juventus crede nell’olandese

In questa notizia si parla di: koopmeiners - stagione - juventus - rilancio

Koopmeiners Juve, futuro già in bilico anche per l’olandese? Svelata la posizione del club. Cosa filtra in vista della prossima stagione - di Redazione JuventusNews24 Koopmeiners Juve, futuro già in bilico? La posizione del club in vista della prossima stagione: cosa filtra sul centrocampista olandese.

Koopmeiners, ora o mai più: sarà la stagione della verità per l’olandese. Tudor ha in mente questo piano per renderlo centrale in questa Juventus - di Redazione JuventusNews24 Koopmeiners ha davanti a sé la stagione della verità con la maglia della Juventus: ora o mai più, ecco il piano di Tudor per rilanciarlo.

Periodo di pausa per Koopmeiners: il piano studiato da Tudor per il centrocampista della Juventus; Juventus, Yildiz e Koopmeiners in dubbio per Parma. Tudor prepara il rilancio di Kolo Muani; Tudor per il rilancio Koop, Mancini col nuovo Jorginho: la Juve del post Motta.

Juventus, il piano per Koopmeiners - La Juventus punta ancora forte su Teun Koopmeiners, nonostante una stagione 2024- Lo riporta ilbianconero.com

Perché la Juventus deve rilanciare Koopmeiners e in quale ruolo giocherà nella prossima stagione con Tudor - Ricaricare le batterie e ripartire, facendo tesoro delle difficoltà incontrate nella prima deludente annata in bianconero. Riporta msn.com