Eredità Agnelli e tasse evase Elkann versa 175 milioni al Fisco

I fratelli John, Lapo e Ginevra Elkann hanno raggiunto un accordo di massima con l' Agenzia delle Entrate in relazione agli oneri tributari derivanti dall'eredità della nonna Marella Agnelli, vedova di Gianni Agnelli. Oggi il Fatto quotidiano scrive che Elkann verserà almeno 175 milioni di euro al Fisco per l’eredità Agnelli: tra imposte e tasse evase e le relative sanzioni. Così facendo, scrive il quotidiano, Elkann sanerebbe "in un colpo solo, tutto ciò che gli contesta la Procura torinese che lo ha indagato nel febbraio 2024 per truffa ai danni dello Stato ed evasione fiscale, assieme ai fratelli Lapo e Ginevra". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Eredità Agnelli e tasse evase, Elkann versa 175 milioni al Fisco

In questa notizia si parla di: agnelli - elkann - eredità - tasse

“Alto Tradimento”, il libro-inchiesta sulla “grande fuga” degli Agnelli-Elkann da Torino tra silenzi e complicità. L’estratto in anteprima esclusiva - È in libreria dal 14 maggio Alto Tradimento di Francesco Bonazzi, un’inchiesta senza sconti – e senza nostalgia – su come gli Agnelli-Elkann hanno abbandonato l’Italia (con l’aiuto di molti) incassando dividendi, consensi e silenzi prima di sbaraccare e spostare tutto altrove: fabbriche, soldi, cuore.

Eredità Agnelli, gli Elkann pensano al “patteggiamento della pena”. La possibile mossa per chiudere la vicenda - di Redazione JuventusNews24 Eredità Agnelli, gli Elkann pensano al “patteggiamento”: gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

Elkann sempre più centrale anche dentro la Giovanni Agnelli Bv: nuovi cambiamenti nella società a capo di Exor. Cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Elkann sempre più centrale dentro la Giovanni Agnelli Bv: novità anche nella società che è a capo di Exor.

Vorrei dare rilievo a questa notizia sul rampollo di casa agnelli che ha portato nel baratro FIAT, Juve e Ferrari. Elkann paga 175 milioni al Fisco: vuole ottenere la messa in prova. L’ad Exor avrebbe già versato una parte Il Fatto Quotidiano13 Jul 2025» Ettore B Vai su X

Eredità Agnelli, John Elkann versa 175 milioni al Fisco per chiudere l'inchiesta per evasione. Punterebbe alla messa in prova; Eredità Agnelli, i fratelli Elkann hanno raggiunto accordo con il Fisco: verseranno 175 milioni di euro; Eredità Agnelli e tasse evase, Elkann versa 175 milioni al Fisco.