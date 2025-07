Dazi nel pomeriggio vertice Ue per una prima risposta a Trump Von der Leyen | Preferiamo negoziare

Ambasciatori dei 27 convocati domani pomeriggio sui dazi - Dopo l'annuncio Usa sull'imposizione all'Ue di dazi al 30% è stata convocata per domani pomeriggio una riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 Stati Ue, il Coreper.

Dazi, nel pomeriggio vertice Ue per una prima risposta a Trump. Von der Leyen: Preferiamo negoziare; Von der Leyen: Rapporti Usa potrebbero non tornare come prima. Aziende Ue chiedono certezze - Von der Leyen: Priorità stabilizzare relazioni con Usa ma non siamo ingenui; Negoziati a Londra mentre infuria la guerra commerciale tra Usa e Cina.

Dazi Usa al 30% per l'Europa, la risposta dell'Ue: nel pomeriggio vertice dei 27 - Con un annuncio che ha scosso l'Europa, ieri il presidente americano Donald Trump ha ufficializzato l'introduzione di dazi del 30% sulle importazioni europee a partire dal 1° agosto.

Dazi, Meloni irritata dalla reazione dell'Eliseo: "Evitiamo ritorsioni" - La premier era stata avvisata della lettera durante il vertice di Roma sull'Ucraina.