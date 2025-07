Il Napoli prova a completare l’ultimo tassello della difesa, dopodichĂ© dovrĂ concentrarsi sugli esuberi: accelerata per Juanlu Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora su piĂą fronti. Mentre prova a concretizzare la cessione di Osimhen verso il Galatasaray, si impegna anche a completare gli affari per Noa Lang e Beukema. I due olandesi hanno in programma di andare a Dimaro con la squadra. Il Napoli però non si ferma qui. In ritiro in Trentino ci sarĂ spazio anche per altri neo-acquisti. SarĂ presentato De Bruyne. SarĂ dato ampio spazio anche a Luca Marianucci, altro nuovo elemento della rosa di Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

"Accelerata" per Juanlu: si può sbloccare la trattativa con un nuovo dettaglio