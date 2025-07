Buckingham Palace il palazzo più spiato del mondo | 775 stanze un caveau segreto… e tutto per colpa della regina Vittoria

Dici Buckingham Palace e pensi alla monarchia inglese, al rito del cambio della guardia, alle decine di avvenimenti storici che da questo “piccolo” pezzo di mondo hanno preso il via. Ma è sempre stato residenza dei reali? Buckingham Palace è la residenza ufficiale dei reali d’Inghilterra a Londra, tuttavia non è sempre stato così. Il momento chiave di questo passaggio si ebbe grazie alla regina Vittoria. Questo edificio maestoso, situato nel cuore della capitale britannica, non è solo una dimora, ma un simbolo di storia, potere e tradizione. Originariamente costruito nel 1703 come Buckingham House per il duca di Buckingham appunto, il palazzo fu acquistato nel 1761 da re Giorgio III per la regina Charlotte (sì, quella dello spin-off di Bridgerton), diventando noto come Queen’s House. 🔗 Leggi su Cultweb.it

