Nuovo appuntamento per la Coppa del mondo di mountain bike. A Pal Arinsal, nel principato di Andorra, una gara vibrante che regala numerosi colpi di scena nel corso del suo svolgimento, si risolve solamente nel finale con il trionfo di una scatenata Samara Maxwel l, autrice di una gara clamorosa nella quale ha saputo superare ogni tipo di difficoltĂ , con il tempo di 1:25:31. Martina Berta conclude con un prestigioso quarto posto la sua performance. La neozelandese inizia la gara all’attacco insieme alla svizzera Blochlinger, subisce una foratura al secondo giro della gara e si ritrova settima. L’atleta oceanica non si perde però d’animo, recupera un ritardo di poco inferiore al minuto e, in progressione, torna sul gruppo delle migliori per poi operare il sorpasso decisivo nell’ultimo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mountain bike: la scatenata Samara Maxwell trionfa in Coppa del Mondo a Pal Arinsal. Quarta Martina Berta