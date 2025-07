Ruba bottiglie d' alcol in un supermercato poi sbatte il titolare contro la porta d' uscita | arrestato dopo un inseguimento

Un cittadino straniero, non in regola col permesso di soggiorno, √® stato arrestato sabato con l'accusa di¬†rapina impropria e lesioni personali aggravate. Il fatto √® avvenuto intorno alle 16.30. Una¬†pattuglia¬†del Reparto prevenzione crimine di Perugia, transitando in viale Principe Amedeo, ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

