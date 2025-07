Il ritrovamento di Allen oltre 40 ore di ricerche e la task force Giorgia Meloni | Grazie al lavoro instancabile dei soccorritori

Quaranta ore di disperate ricerche, senza mai nessuna interruzione. Un'operazione imponente, una task-force che fin dal primo momento ha impegnato qualsiasi unitĂ potesse, con le sue competenze, aiutare nella ricerca di Allen, il bambino di 5 anni nato a Torino e scomparso nella serata di venerdì. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Allen scomparso Ventimiglia, cosa non torna: il padre che monta la tenda, le difficoltà a parlare e il giallo dell'uomo che lo ha aiutato. Ricerche con sub e droni - Il padre che monta la tenda, l'allontanamento, la ripresa delle telecamere e l'ultimo avvistamento. Sono questi i momenti chiave per ricostruire quanto accaduto al bambino di 5 anni.

Il papĂ di Allen scomparso a Ventimiglia: “Montavo la tenda, poi il vuoto”. A che punto sono le ricerche - Sono andate avanti durante la notte le ricerche del piccolo Allen, il bimbo di 5 anni scomparso in un camping a Ventimiglia.

Ventimiglia, nessuna traccia di Allen: avanti ricerche del bimbo scomparso - (Adnkronos) – Ancora nessuna traccia di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso da venerdì alle 19.

