Eredità Agnelli i fratelli Elkann hanno raggiunto accordo con il Fisco | verseranno 175 milioni di euro

Torino, 13 luglio 2025 – John, Lapo e Ginevra Elkann hanno raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per sanare il contenzioso dall' eredità della nonna Marella Caracciolo, vedova dell'avvocato Gianni Agnelli. La conferma, che segue ad alcune anticipazioni di stampa, arriva da un portavoce dei tre fratelli che sottolinea all' Ansa come l’intesa sia stata presa "con l'obiettivo di chiudere rapidamente e definitivamente una vicenda dolorosa sul piano personale e familiare". Tuttavia, viene rimarcato, "la definizione è stata conclusa senza alcuna ammissione neppure tacita o parziale della fondatezza delle contestazioni inizialmente ipotizzate". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eredità Agnelli, i fratelli Elkann hanno raggiunto accordo con il Fisco: verseranno 175 milioni di euro

