Milano 16enne arrestato per terrorismo e propaganda Isis | sui social si firmava Incubo dei grattacieli

Un ragazzo di 16 anni di origini iraniane e residente nella provincia di Milano è stato arrestato in via cautelare per p ropaganda e apologia del terrorismo e addestramento finalizzato al terrorismo. L’adolescente si faceva chiamare «Incubo dei grattacieli» sui social, un riferimento al drammatico attentato dell’11 settembre 2001 contro le Torri Gemelle negli Stati Uniti. Secondo l’inchiesta della procura, il 16enne avrebbe pubblicato contenuti online che inneggiavano allo Stato Islamico, ad attentati jihadisti e di incitamento al martirio in nome dell’Isis. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Milano nell’indagine condotta con l’intelligence Aise e Aisi, il ragazzo sarebbe riuscito a mettersi in un contatto con una persona all’estero chiedendo di parlare con un referente dell’Isis e rendendosi disponibile a girare un video in cui giurava fedeltĂ allo Stato Islamico. 🔗 Leggi su Open.online