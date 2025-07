Kylie Jenner bikini e silhouette scolpita | la moda mare non è mai stata così sensuale

C’è un posto in cui la moda incontra il desiderio estivo di sentirsi belle, comode e irresistibili: è il nuovo guardaroba da spiaggia firmato Kylie Jenner. La regina del beauty (e dell’estetica che detta legge su Instagram) torna a far parlare di sĂ© con una collezione di costumi che ha giĂ infiammato i social prima ancora di arrivare negli store. Il suo segreto? Un mix letale di lingerie vintage, dettagli romantici, silhouette scolpite e un’attitudine wet look che trasforma ogni scatto in un’icona sensuale. Kylie Jenner, bikini e scatti bollenti su Instagram. La capsule si chiama Cloud Cups ed è il frutto della collaborazione tra KHY, il marchio fondato da Kylie Jenner, e Frankies Bikinis, il brand californiano che da anni traduce i sogni delle ragazze in due pezzi irresistibili. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kylie Jenner, bikini e silhouette scolpita: la moda mare non è mai stata così sensuale

