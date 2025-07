Chi è l’arbitro di Sinner-Alcaraz | definito il giudice di sedia della finale di Wimbledon

Sarà Alison Hughes la giudice di sedia in occasione della Finale di Wimbledon 2025, con protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Si tratta di una figura arbitrale con grande esperienza, presenza fissa nel circuito professionistico da oltre vent’anni (ottenne la certificazione Gold dall’ITF nel lontano 2003) con alle spalle decine di finali Major nel singolare femminile. La britannica è stata selezionata nell’arco della sua carriera per tutti gli eventi principali del panorama tennistico internazionale, dalla Coppa Davis ai Giochi Olimpici, togliendosi inoltre la soddisfazione di diventare nel 2018 la terza donna nella storia (dopo Sandra de Jenken ed Eva Asderaki) ad arbitrare l’ultimo atto del tabellone maschile in un Major, quando Novak Djokovic sconfisse in tre set Juan Martin Del Porto agli US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi è l’arbitro di Sinner-Alcaraz: definito il giudice di sedia della finale di Wimbledon

In questa notizia si parla di: sinner - alcaraz - giudice - sedia

Cosa succede se Alcaraz non gioca a Madrid: il distacco da Sinner e la finale col n.1 più lontana a Parigi - Carlos Alcaraz scioglierà oggi (tramite una conferenza stampa) le riserve sulla sua eventuale partecipazione al Masters 1000 di Madrid 2025, attualmente in corso di svolgimento sulla terra battuta della Caja Magica.

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Ambesi: “Sinner e Alcaraz hanno modi diversi di vivere lo sport. Spagnolo primo favorito al Roland Garros” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista dell’attuale versione giornaliera di TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport.

La giudice di sedia di oggi, protagonista di questo episodio meraviglia del RG dell'anno scorso, quando Hubi impazzito a un certo punto chiese a Dimitrov se era d'accordo nel sostituirla Vai su X

Il Roland Garros si è concluso da poco, con la vittoria in rimonta di Carlos Alcaraz su Jannik Sinner. E allora il mondo del tennis ha già iniziato a guardare avanti, a Wimbledon 2025. L'iconico torneo andrà in scena da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio. Vai su Facebook

Chi è l’arbitro di Sinner-Alcaraz: definito il giudice di sedia della finale di Wimbledon; Sinner nervoso, il servizio di Alcaraz è lungo ma il giudice di linea non lo vede; Il servizio di Sinner è chiamato fuori, Alcaraz corregge il giudice di linea: il bel gesto dello spagnolo.

Sinner nervoso, il servizio di Alcaraz è lungo ma il giudice di ... - MSN - 30 per Carlos Alcaraz, Sinner si è accorto tardi che il servizio del rivale era lungo. Si legge su msn.com

Sinner nervoso, il servizio di Alcaraz è lungo ma il giudice di linea ... - 30 per Carlos Alcaraz, Sinner si è accorto tardi che il servizio del rivale era lungo. Lo riporta informazione.it