Una domenica alla Baia tra rifiuti e degrado | Vergognoso per una città turistica

Tra un’auto e l’altra, sacchi della spazzatura ammassati contro gli alberi. Poi cartoni unti, bottiglie di birra vuote lasciate in fila sui muretti, piatti e bicchieri di plastica sparsi ovunque. Questo lo "spettacolo" della domenica mattina nel parcheggio di via Ligea, crocevia obbligato per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: domenica - baia - rifiuti - degrado

Baia Flaminia, si cambia. Ztl sabato e domenica. Musica, intrattenimento. E i locali si allargano - Sabato e domenica parte la nuova viabilità estiva in Baia Flaminia, con la Ztl attiva in via Londra e in via Bruxelles e zona piazza Europa, così come già avviene il martedì in occasione di "Baby Baia" (questa sera il primo appuntamento).

III Domenica Ecologica BAIA FELIX Vai su Facebook

Una domenica alla Baia tra rifiuti e degrado: Vergognoso per una città turistica; Il mare d’inverno è solo un film già visto, un cittadino: “Baia di Colonna in condizioni pietose, indecente aspettare solo la bella stagione per pulirla”; Castiglioncello, via Bengasi resta nel degrado tra sosta selvaggia e rifiuti.

Una domenica alla Baia tra rifiuti e degrado: "Vergognoso per una città turistica" - Cartoni, piatti di plastica e puzza di urina: l’accoglienza del parcheggio di via Ligea racconta un’altra idea di città turistica ... Si legge su salernotoday.it

Baia, la spiaggia libera tra degrado e inciviltà - Il Mattino - Gli incivili della Baia non hanno giustificazione alcuna dal momento in cui sono ben una dozzina i raccoglitori di rifiuti generici posti lungo il tratto di spiaggia ... Secondo ilmattino.it