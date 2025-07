Ue intesa per accordo di libero scambio con Indonesia

Presidente indonesiano Prabowo Subianto e io abbiamo raggiunto un accordo politico per promuovere l' accordo di libero scambio. In un mondo instabile, questa è la forza delle partnership". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un punto stampa con Subianto.

Crolla “Tra Europa e Stati Uniti serve un accordo di libero scambio” - MILANO (ITALPRESS) – “Il rapporto Italia-Stati Uniti va oltre il dato commerciale, che è fortissimo. Io non posso immaginare una relazione più alla pari e più virtuosa di quella che abbiamo sempre vissuto con gli Usa.

Ue-Emirati Arabi, al via i negoziati per un accordo di libero scambio - ROMA (ITALPRESS) – L’Unione europea e gli Emirati arabi uniti hanno formalmente avviato i negoziati per un accordo bilaterale di libero scambio, aprendo la possibilità del primo accordo commerciale globale dell’UE nella regione del Golfo.

Accordo Usa-Cina: Urso sottolinea l'importanza del negoziato e del libero scambio - L'accordo tra Usa e Cina "ci dice che è necessario negoziare". Lo ha detto il ministro delle Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso in una intervista a Radio 24.

Governo a due voci sul Mercosur. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è favorevole all'accordo di libero scambio tra Ue e i paesi del Sud America. Lollobrigida, invece ha accennato ai vantaggi e snocciolato tutte le criticità dell'intesa

